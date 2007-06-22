В Киеве расследуют попытку расхищения 41 млн. бюджетных средств

Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из частных предприятий столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предприниматель пытался осуществить разворовывание государственных средств, неправомерно заявив к возмещению из бюджета налоговый кредит из налога на добавленную стоимость на сумму свыше 41 млн. грн., в результате проведения финансово-хозяйственных операций с ценными бумагами на внутреннем рынке Украины.

Расследование по данному делу поручено следственному отделу налоговой милиции ДПА в г. Киеве.