В Киеве расследуют попытку расхищения 41 млн. бюджетных средств
09:32, 22 июня 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из частных предприятий столицы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, предприниматель пытался осуществить разворовывание государственных средств, неправомерно заявив к возмещению из бюджета налоговый кредит из налога на добавленную стоимость на сумму свыше 41 млн. грн., в результате проведения финансово-хозяйственных операций с ценными бумагами на внутреннем рынке Украины.
Расследование по данному делу поручено следственному отделу налоговой милиции ДПА в г. Киеве.
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