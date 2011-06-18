Чтобы украинцы вышли на улицу нужно резко ухудшить им жизнь?

Массовые протесты в Украине могут начаться при резком ухудшении жизни людей за короткое время.

Такое мнение в интервью газете "Зеркало недели. Украина" 18 июня высказал директор социологической службы Центра им. Разумкова Андрей БЫЧЕНКО.

«Однако постепенное ухудшение ситуации скорее приведет к апатии, чем к протестам», — сказал он.

По его словам, очень высоким был протестный потенциал в конце 2008-го - начала 2009 года, когда произошел кризис, но этот потенциал не реализовали. "Достаточно сильно увеличило протестные настроения принятия Налогового кодекса. Я не исключаю, что пенсионная реформа или Трудовой кодекс тоже могут всколыхнуть общество», - считает А.БЫЧЕНКО.

При этом он отметил, что сейчас в Украине ситуация крайне неопределенна. «В действительности все зависит от многих факторов. Сейчас никто не знает, будет ли вторая волна кризиса. И какое-либо серьезное потрясение, в частности и экономическое, может повлиять на Украину: наша власть на фоне мирового кризиса не имеет серьезных рычагов влияния, и сказать, что может произойти, очень сложно», — сказал эксперт.