В столовой школы взорвался электронагреватель
10:37, 18 июня 2011Общество
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Разрушены кирпичные перегородки
В г. Бурынь Сумской области в помещении столовой (одноэтажная пристройка к основному зданию) общеобразовательной школы произошел взрыв электрического водонагревателя без последующего горения.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва в столовой разрушены кирпичные перегородки, повреждены окна и двери. Жертв и пострадавших нет. Причина взрыва и материальные убытки устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Сумской области.
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