В столовой школы взорвался электронагреватель

В г. Бурынь Сумской области в помещении столовой (одноэтажная пристройка к основному зданию) общеобразовательной школы произошел взрыв электрического водонагревателя без последующего горения.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва в столовой разрушены кирпичные перегородки, повреждены окна и двери. Жертв и пострадавших нет. Причина взрыва и материальные убытки устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Сумской области.