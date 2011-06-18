Мобильные активы Укртелекома могут стоить 336 млн. дол.

Оценочная стоимость планируемых к реализации активов мобильной связи ПАО "Укртелеком" составляет 336 млн. дол.

Об этом сообщила УНИАН старший аналитик Dragon Capital Таисия ШЕПЕТЬКО.

Аналитик также отметила, что общий объем капитальных инвестиций, вложенных "Укртелекомом" в сегмент мобильной связи до 2010 г., составил 1,28 млрд. грн. (227 млн. дол. по валютному курсу на момент приобретения активов), тогда как балансовая стоимость активов сегмента мобильной связи оценивалась на конец 2010 г. приблизительно в 0,84 млрд. грн. (110 млн. дол.).

По мнению Т.ШЕПЕТЬКО, основную ценность для потенциального покупателя представляет лицензия "Укртелекома" на предоставление услуг мобильной связи в стандарте 3G (единственная в Украине), за которую компания заплатила в 2005 г. 142 млн. грн. (28 млн. дол.). "Следовательно, мы сомневаемся в том, что кто-то из инвесторов захочет заплатить вышеуказанную «рыночную цену» за активы, в особенности учитывая то, что максимальная цена, озвученная регулятором за аналогичную лицензию, составила 310 млн. дол., хотя впоследствии она была снижена до более реалистичных 110 млн. дол.", - отметила аналитик.

Она также сказала, что, вероятно, покупателем мобильной связи "Укртелекома" может выступить один из ведущих сотовых операторов Украины.

"Учитывая все обстоятельства, мы ожидаем усиления давления со стороны продавцов на стоимость акций компании в связи с неопределенностью, возникшей вследствие вышеупомянутой возможности продажи активов сегмента мобильной связи", - отметила аналитик.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

На состоявшемся 14 июня собрании акционеров «Укртелекома» было принято решение о продаже активов компании по предоставлению услуг мобильной связи. Акционеры «Укртелекома» также уполномочили членов наблюдательного совета совершить все необходимые действия по осуществлению данной сделки.

По оценке представителей "Укртелекома", стоимость реализуемых активов нового юридического лица, скорее всего, превысит стоимость 25% самого «Укртелекома».