Акционеры переименовали «Укртелеком» и решили продать мобильную связь

Акционеры ОАО «Укртелеком» приняли решение переименовать его в публичное акционерное общество.

Как передает корреспондент УНИАН данное решение было принято на общем собрании акционеров «Укртелекома», которое проходит сегодня, 14 июня, в Киеве.

Акционеры также приняли решение внести соответствующее изменение в устав общества с целью приведения его в соответствие с законом Украины «Об акционерных обществах».

Акционеры «Укртелекома» также приостановили полномочия главы правления компании и членов ревизионной комиссии.

Акционеры также делегировали полномочия по выбору главы и членов правления набсовету. При этом функции нового состава ревизионной комиссии в соответствии с решением акционеров будет выполнять юридическое лицо – ООО «ЕСУ».

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На общем собрании акционеров «Укртелекома» также принято решение о продаже активов компании по предоставлению услуг мобильной связи, передает корреспондент УНИАН.

Акционеры «Укртелекома» также уполномочили членов наблюдательного совета совершить все необходимые действия по осуществлению данной сделки.

При этом акционеры «Укртелекома» отказались поддержать входящие в повестку дня собрания вопросы о создании и выведении из состава ПАО «Укртелеком» акционерного общества.

По словам начальника юридического департамента «Укртелекома» Юрия КОТЛЯРОВА, решение о создании новой компании мобильной связи, утверждения ее устава, а также стоимость ее активов для последующей продажи будет приниматься наблюдательным советом «Укртелекома».

По его оценке, стоимость реализуемых активов нового юридического лица, скорее всего, превысит стоимость 25% самого «Укртелекома».

Начальник юридического департамента также отметил, что средства, полученные от реализации активов предоставляющих услуги мобильной связи будет направлено на развитие услуг «Укртелекома» по широкополосному доступу к Интернету и прочее.