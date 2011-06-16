Депутат: бюджетников заставили сдать деньги для Московского патриархата

В г. Димитрово Донецкой области городские власти обязывают работников предприятий «добровольно-принудительно» перечислить свой дневной заработок на строительство в городе православного храма Московского патриархата.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Димитровского городского совета Виктор ТРИФОНОВ, который также является председателем местной организации Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) городов Селидово и Новогродовка (входят шахты ГП «Селидовуголь») и председателем Димитровской городской общественной организации «Родина. Честь. Достоинство».

По его словам, «сейчас в городе Димитрово под девизом: «Возродим духовность, воздвигнем храм вместе» разворачивается строительство храма святого великомученика Пантелеймона», и руководство города «проводит работу» с руководителями предприятий, чтобы работники перечислили свой дневной заработок в фонд строительства этого храма.

«Ну, строительство храма – ради Бога, – мы не против. Но мы не согласны с теми методами, которыми собирают деньги на этот храм», – сказал В.ТРИФОНОВ.

Он рассказал, что, например, на шахты, которые входят в ГП «Красноармейскуголь», приезжают руководители города вместе с представителями духовенства и говорят о том, «чтобы рабочие, шахтеры перечислили однодневный заработок на строительство храма».

«Вы же понимаете, что делается это добровольно-принудительно, чтобы руководители предприятий на людей как бы подействовали… Получается, что на шахте работают и мусульмане, и греко-католики, и иудеи, – и все должны перечислять на строительство православного храма Московского патриархата?», - возмутился В.ТРИФОНОВ.

При этом он отметил, что «по шахтам собрать эти деньги будет труднее - там два профсоюза». «А вот где легко людей «ломали» – это по больницам, по школам: они же все бюджетники, подчиняются городскому голове. Там с людьми не церемонятся», – отметил активист.

В.ТРИФОНОВ сообщил, что он также является заместителем председателя Общественного совета, созданного при горсовете г. Димитрово, и поэтому считает, что данный вопрос о сборе средств на строительство упомянутого храма должен выноситься на обсуждение совета.

«Почему этот вопрос не вынесли на рассмотрение Общественного совета? В него входят и представители духовенства города... Почему вместо этого по всему городу власть только нажимает на руководителей?», - заявил депутат горсовета.

«Наша позиция такая: мы не против строительства храма, но это должно проходить цивилизованно, по желанию. Пусть бы поставили пластмассовый ящик, написали, для чего собираете деньги, дали в газете расчетный счет, и каждый человек сам примет решение… Многие разделяют эту позицию», – добавил В.ТРИФОНОВ.

Он также сообщил, что уже написал и зарегистрировал два письма к Димитровскому городскому председателю, в которых изложил свою позицию по этому вопросу.