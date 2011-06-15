Экс-заместителю начальника ГНИ Николаева дали 6 лет с конфискацией

Бывший заместитель начальника Государственной налоговой инспекции в г. Николаеве за взяточничество приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, суд над бывшим налоговиком из Николаева проходил в Херсоне, поэтому прокурором Херсонской области Константином СВИДЕНКО было поддержано государственное обвинение в суде в отношении бывшего заместителя начальника ГНИ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил от частного предпринимателя 25 тыс. грн. за уменьшение доначислений налогов и штрафных санкций.

Приговором Днепровского районного суда г. Херсон обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества, с лишением права занимать должности сроком на 3 года и лишен ранга государственного служащего.