В Броварах горят склады «Технополиса»

Сегодня после обеда в городе Бровары Киевской области вспыхнул пожар на складах торговой компании «Технополис».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, эти склады находятся возле завода по производству алюминиевых конструкций.

В свою очередь в пресс-службе УМЧС в Киевской области заметили, что пока огонь не угрожает заводу, однако пожар достаточно сложный, в связи с чем дополнительно на помощь броварским пожарным из Киева было направлено пять автоцистерн.

Следует отметить, что визуально огромный шлейф дыма темно-серого цвета от пожара можно наблюдать в Киеве в Дарницком районе.

О причинах пожара пока не сообщают.