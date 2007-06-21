Минфин проведёт первое в этом году размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины 25 июня проведет первое в этом году размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Согласно информации, к продаже будут предложены ОВГЗ сроком обращения полтора, три, четыре, семь и десять лет.

Справка УНИАН. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» предусмотрено осуществление заимствований на сумму 11,6 млрд. грн., в том числе, внутренних - 3,8 млрд. грн., внешних - 7,798 млрд. грн.

По данным Министерства финансов, объем заимствований для финансирования общего фонда государственного бюджета в 2006 году составил 11,2 млрд. грн., в том числе, внутренние заимствования - 1,6 млрд. грн., внешние заимствования – 9,6 млрд. грн. (при плане: внутренние – 4,55 млрд. грн., внешние – 5,05 млрд. грн.).