Руководитель строительной фирмы вернет деньги обманутым пайщикам

Руководитель тернопольской фирмы «Будивельник», которая годами не выполняет своих обязанностей перед пайщиками, Зиновий ЩЕПАНОВСКИЙ пообещал с 23 июня возобновить работу своего предприятия, а также до конца лета отдать пайщикам вложенные ими средства.

Об этом он заявил во время встречи с пайщиками под стенами Тернопольской облгосадминистрации.

По словам З.ЩЕПАНОВСКОГО, он нашел инвесторов, которые приобретут часть его активов в Крыму, где он также начинал строительство.

«Дайте мне 10 дней, это не так много. И вы увидите, что работа пойдет. За это время мне необходимо подписать соглашения с теми людьми, которые готовы дать средства. Я им отдам часть своего бизнеса», – сказал З.ЩЕПАНОВСКИЙ.

По его словам, от продажи он планирует получить ориентировочно 50 млн. грн. Из этих средств, заверил он, его фирма готова рассчитаться с теми пайщиками, которые захотят вернуть вложенные ими в строительство деньги.

«Кто захочет, тому средства будут возвращены. В июле-августе средства будут возвращены», – пообещал З.ЩЕПАНОВСКИЙ.

В свою очередь замглавы облгосадминистрации Николай ГОЛОВАЧ сообщил, что по состоянию на сейчас задолженность по зарплате в «Будивельнике» составляет 858 тыс. грн., задолженность по штрафным санкциям, предписаниям государственной инспекции архитектурно-строительного контроля, подтвержденных судом, – 850 тыс. грн., задолженность перед Пенсионным фондом, Налоговой и инвесторами-пайщиками, которые подтвердили свои претензии в судебном порядке, – 5 млн. грн.

Сейчас все счета фирмы заблокированы.

После встречи с пайщиками прокурор города Сергей БАНАХ сразу пригласил З.ЩЕПАНОВСКОГО на встречу со следователем, который расследует уголовное дело против фирмы.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе пайщики «Будивельника» провели пикет облгосадминистрации и перекрыли три дороги в городе, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Тогда власть дала время З.ЩЕПАНОВСКОМУ до 14 июня, чтобы он возобновил работу на своих объектах.

Теперь корпорацией «Укрбудинвест», в состав которой входит «Будивельник», ведется строительство 26 объектов жилого назначения в Тернополе и населенных пунктах области.

В подписанном в начале января 2011 года руководителем корпорации З.ЩЕПАНОВСКИМ и городским головой Тернополя Сергеем НАДАЛОМ меморандуме было предусмотрено, что 13 из них будет достроено в этом году, причем 4 – уже в марте.

17 января 2011 года прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело против должностных лиц «Будивельника» за ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением) та ст. 190 ч.4 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Потерпевшими по делу являются 34 пайщика, которые вложили денежные средства в строительство жилых объектов на сумму свыше 9 млн. грн. По данному уголовному делу руководителю и главному бухгалтеру строительной фирмы предъявлено обвинение по ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением), ст. 191 ч.5 (присвоение имущества, злоупотребление служебным положением), 366 ч. 2 (служебный подлог). Досудебное следствие по делу на стадии завершения.

Еще два уголовных дела против должностных лиц «Будивельника» возбуждено милицией по ч.4 ст. 190 и ч.3 ст. 190 (мошенничество).