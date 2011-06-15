Многодетным матерям дадут пенсии за особые заслуги перед страной

Верховная Рада Украины приняла Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 324 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусмотрено назначение пенсий за особые заслуги перед Украиной матерям, родивших пяти и более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, комиссиями по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной при Совете министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистрациях в размерах от 35% до 40% прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших работоспособность.

В соответствии с объяснительной запиской, на сегодняшний день такие пенсии насчитываются комиссией по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной при Кабинете министров. По информации, которая содержится в записке, в этом году планируется присвоить около 31 тысячи почетных званий «Мать-героиня» матерям, родивших пять и более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста. Для ускорения процесса предлагается передать эти функции на места.