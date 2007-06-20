Покупателей на ”Укртелеком” нет: завтрашние торги отменяются

Запланированные на 21 июня т.г. аукционные торги по продаже 1% пакета акций ОАО «Укртелеком» в очередной раз отменены в связи с отсутствием заявок и гарантий на участие в них.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщал УНИАН, торги должны были состояться на Украинской межбанковской валютной бирже, стартовая цена пакета составляла 215 млн. 351,8 тыс. грн. Стартовая цена 1 акции - 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции - 0.25 грн.).

Назначенные ранее торги уже несколько раз не состоялись из-за отсутствия заявок.

15 июня Фонду госуимущества удалось реализовать 0,07% пакет акций «Укртелекома» на фондовой бирже ПФТС по стартовой цене 15 млн. 525 тыс. грн.

По мнению аналитика Concorde Capital Александра ПАРАЩИЯ, возможными причинами слабой активности торговцев на аукционных торгах по продаже 1%-го пакета акций ОАО «Укртелеком» могла стать его высокая стартовая цена, которая соответствует рыночной, а также неопределенность относительно дальнейшей судьбы самого предприятия, в частности его приватизации.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих украинских операторов связи, монополист на рынке фиксированной связи: на конец 2006 года число абонентов фиксированной телефонной связи компании составляло около 10 млн.

В 2006 году доход от деятельности компании составил почти 7,9 млрд. грн. против 6,6 млрд. грн. в 2005 году. В то же время, чистая прибыль «Укртелекома» составила 513,4 млн. грн. против 519,1 млн. грн. годом ранее.

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.