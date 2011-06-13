На Прикарпатье будет поминальное место по жертвам коммунистического режима

В Ивано-Франковской области урочище Демьянов Лаз вблизи Ивано-Франковска намерены определить единственным поминальным местом по жертвам коммунистического режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время выступления на вече-реквиеме по жертвам коммунистического режима в Демьяновом Лазе председатель Ивано-Франковского облсовета Александр СЫЧ.

По его словам, «возможно, стоит реализовать эту идею, чтоб областной совет принял решение о том, что Демьянов Лаз является вот таким единственным поминальным в области местом всех тех, кого мы не знаем, где их могилы и где они погибли».

Председатель областного совета считает, что в ХХ веке после двух мировых войн и тоталитарных режимов погибли миллионы людей, и никто не знает, «где их могилы, где они похоронены и где те кресты, возле которых можно помолиться».

Поэтому было бы хорошо на Зеленый праздник чествовать всех жертв тоталитарного режима.

Справка УНИАН. В урочище Демьянов Лаз вблизи Ивано-Франковска перезахоронены останки 525 жертв коммунистического режима, в т.ч. 150 - женщин, жителей Ивано-Франковской области. В конце июня 1941 года органы НКВД вывезли их из тюрем тогдашнего Станислава в это урочище и расстреляли.

В сентябре 1989 года активисты областного общества "Мемориал" на основании рассказов свидетелей начали раскопки в Демьяновом Лазе, а в октябре – останки были перезахоронены в этом же месте.

Всего из тюрем тогдашнего Станислава были вывезены и расстреляны свыше 1200 человек.

В 1998 году в урочище открыли мемориальный комплекс «Демьянов Лаз», а в 2009 году - Музей жертв коммунистического террора.