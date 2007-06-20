Жебривский: Азербайджан поможет Украине спрыгнуть с российской иглы

Народный депутат V созыва, член Совета партии “Наша Украина” Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает, что запуск нефтепровода "Одесса-Броды-Гданьск" диверсифицирует энергетическую зависимость Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

“Сотрудничество в рамках ГУАМ является на сегодняшний день одним из источников диверсификации энергетической зависимости Украины. После того, как заработает нефтепровод “Одесса-Броды”, Украина станет менее зависимой в энергетической сфере от России”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

При этом он добавил, что “сегодня Украина фактически “сидит” на российской нефтяной “игле”. Делается все для того, чтобы Украина и другие страны были заинтересованы получать конечный продукт, а не сырье. Россия сейчас планирует увеличить пошлину на нефть для того, чтобы у них покупали уже переработанный продукт, то есть бензин и дизельное топливо”.

“Если будет такой источник снабжения, как Азербайджан, то российские аппетиты существенно уменьшатся. Это даст Украине толчок к более полной “загрузке” нефтеперерабатывающих заводов, и мы сможем выйти на конкурентную цену, которая не будет завышаться из-за политических интересов России”, - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 19 июля по окончании саммита ГУАМ в Баку Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ заверил, что ресурсов в Азербайджане достаточно, в том числе для реализации проекта "Одесса-Броды-Гданьск".

Говоря о перспективах реализации проекта нефтепровода «Одесса-Броды-Гданьск», И.АЛИЕВ сказал, что этот вопрос серьезно обсуждался сторонами на саммите. По его словам, было принято политическое решение о поддержке проекта, создании рабочей группы.

Справка УНИАН. Украина завершила строительство 674-километрового нефтепровода "Одесса-Броды" в 2002 году, который позволяет прокачивать около 14 млн. тонн нефти в направлении западной границы Украины.

Сначала проект допускал прокачку каспийской нефти европейским потребителям, однако до 2004 года нефтепровод простаивал, поскольку Украина не могла найти поставщиков нефти.

В середине 2004 года "Укртранснафта" и ТНК-ВР подписали соглашение сроком на три года о реверсном использовании маршрута, который допускает ежегодную прокачку около 9 млн. тонн нефти в направлении морского нефтяного терминала "Южный" в районе черноморского порта Одессы.

Кабинет Министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртранснафта" до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор о достройке нефтепровода "Одесса-Броды" до Плоцка.

Польша в 2006 году вместе с Украиной проводили в Баку и Астане презентацию маршрута "Одесса-Броды-Плоцк".

В конце февраля 2007 года Казахстан и Польша договорились о создании рабочей группы для подготовки предложений относительно вариантов транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды-Плоцк".