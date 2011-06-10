Попов оставил единого оператора по выдаче разрешительной документации

Киевская горгосадминистрация запретила выдачу документов разрешительного характера и документов, которые выдаются в рамках разрешительной (согласительной) процедуры вне границ городского разрешительного центра.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 6 июня “О выдаче документов разрешительного характера по принципу организации единства”, текст которого обнародован на сайте столичной власти.

Настоящим документом запрещено выдавать любую разрешительную документацию коммунальным предприятиям, а также обязано ряд главных управлений КГГА обеспечить выдачу документов разрешительного характера по принципу организации единства в городском разрешительном центре.

Как отмечается в распоряжении, решение принято с целью обеспечения надлежащего функционирования разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, предотвращения проявлений коррупции.

Как сообщал УНИАН, открытие городского разрешительного центра «Единый офис» планировалось еще в октябре 2010 года. В начале этого года в КГГА сообщила, что его предусматривают открыть в мае. Однако этого не произошло, поскольку, согласно объяснению председателя КГГА Александра ПОПОВА, существует проблема, связанная с поиском помещения.

На сегодняшний день в городе функционируют 10 районных разрешительных центров.