Министры обороны СНГ едут в Москву

Обсуждение перспектив многостороннего военного сотрудничества будет в центре внимания глав оборонных ведомств государств-участников СНГ на заседании, которое пройдет в Москве в среду.

Участники заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, главное внимание уделят перспективам развития многостороннего военного сотрудничества в рамках СНГ.

Планируется рассмотреть план взаимодействия по информационному обеспечению военного сотрудничества до 2009 года и план совместных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил государств Содружества на 2008 год.

Кроме того, главы оборонных ведомств обсудят вопросы дальнейшего развития объединенной системы ПВО СНГ, создания единой информационно-аналитической системы обеспечения безопасности полетов и надежности авиационной техники военного назначения, деятельность Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ в зоне конфликта в Абхазии, Грузии, уточнил представитель Минобороны.