Министры обороны СНГ едут в Москву
Говорить про ПВО, авиатехнику и зоны конфликтов
Обсуждение перспектив многостороннего военного сотрудничества будет в центре внимания глав оборонных ведомств государств-участников СНГ на заседании, которое пройдет в Москве в среду.
|Анатолий Сердюков
Планируется рассмотреть план взаимодействия по информационному обеспечению военного сотрудничества до 2009 года и план совместных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил государств Содружества на 2008 год.
Кроме того, главы оборонных ведомств обсудят вопросы дальнейшего развития объединенной системы ПВО СНГ, создания единой информационно-аналитической системы обеспечения безопасности полетов и надежности авиационной техники военного назначения, деятельность Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ в зоне конфликта в Абхазии, Грузии, уточнил представитель Минобороны.