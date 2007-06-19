Как заместитель Черновецкого почувствовал себя селедкой в банке

Как сообщал УНИАН , киевский мэр Леонид Черновецкий утвердил график поездок своих заместителей общественным транспортом. Отныне чиновники по очереди, раз в неделю, будут добираться на работу троллейбусами, маршрутками и метро. Пресс-служба КГГА распространила информацию о почине Виталия Журавского.

Чтобы приехать на работу своевременно, чиновнику пришлось выйти из дома почти на час раньше.

Журавский живет на ул. Панаса Мирного, потому почти единственный способ доехать на ул. Крещатик – это троллейбус 14-го маршрута. Заместителю председателя КГГА повезло, он ожидал троллейбус не больше 5 хв., но, по его словам, утром стоять на остановке многим людям приходится намного больше.

Наибольшее неудобство, по мнению Журавского, пассажирам приносят плохая система кондиционирования ( или ее отсутствие? - УНИАН) и недостаточное количество машин на маршруте, поэтому «людей набивается, как селедок в банку».

Доехав до Дворцу Спорта, заместитель Черновецкого сделал пересадку – до Крещатика он доехал на маршрутке. В целом на дорогу заместитель председателя КГГА потратил немножко больше 45 минут. Он отметил, что обычно доехать на работу на машине ему удается за 10 минут.

«В действительности, я знаю, что дойти пешком на работу можно за 45 минут. Это если не спешить. Доехать на троллейбусе или маршрутке – то же время. Здоровее и выгоднее ходить пешком. Конечно, на будущей неделе я поеду другим маршрутом. Это вообще очень правильно, что заместители мэра будут хоть иногда ездить в общественном транспорте. Это даст возможность обнаружить и решить много проблем», - сказал Виталий Журавский.