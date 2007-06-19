Черновецкий посетит Киевскую городскую онкологическую больницу

14-30 - Состоится визит столичного мэра Л.Черновецкого в Киевскую городскую онкологическую больницу. В ходе визита Киевский городской председатель осмотрит земельный участок под строительство первого в Украине Центра для ПЭТ-технологий (ранняя диагностика раковых заболеваний) и проверит ход строительства хосписа. В мероприятии также примут участие: зам..председателя КГГА Ирэна Кильчицкая, начальник ГУ здравоохранения и медобеспечения Людмила Качурова, главный врач Киевской городской онкологической больницы Геннадий Олийниченко (ул. Верховинная,69). Нужна аккредитация. Телефоны: 279-24-11, 279-93-42,8050 334-89-86 . Выезд со двора КГГА в 13-00.