Эксперты прогнозируют Тине Кароль место не выше 7-го

Компания CFC Consulting, которая занималась подготовкой Александра ПОНОМАРЕВА, Русланы и группы “Гринджолы” к песенному конкурсу “Евровидение”, прогнозирует Тине КАРОЛЬ 7-15 место на конкурсе этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве главный менеджер проектов CFC Consulting Константин ГРИДИН.

Он отметил, что CFC Consulting уже 4 года “сотрудничает” с конкурсом “Евровидение”, а идея участия Украины в песенном конкурсе принадлежит основателю и руководящему партнеру компании. Особенностью нынешнего конкурса, по словам К.ГРИДИНА, является то, что многие исполнители по сравнению с прошлым и позапрошлым годами очень серьезно отнеслись как к качеству создания продукта – песни, так и к продвижению своего произведения среди европейских средств массовой информации и вынесению ее к европейскому зрителю.

В этом году отмечается также значительное усиление конкуренции между теми странами, которые являются основными фаворитами, то есть имеются все элементы, которые нужны для достижения результата – это качественная песня или агрессивная промо-стратегия, общение с журналистами, промо-туры присутствующие у всех основных конкурентов, которые определяются фаворитами на этом конкурсе. Среди основных фаворитов “Евровидения-2006” специалисты компании называют Румынию и Германию, а также Бельгию, Исландию и Грецию. Именно представители этих стран очень серьезно в этом году отнеслись к формированию своих стратегий. Промо-туры, эффективность которых была доказана Русланой в 2004 году, и которые были одним из промо-элементов ее стратегии в Европе, сейчас используют практически 50% всех участников конкурса, сообщил К.ГРИДИН. Некоторые с участники конкурса привлекли внимание журналистов в этом году новыми креативными идеями, например, в создании своего сценического образа или песни, которая радикально отличается от песен других участников.

Что касается украинской участницы, то, по словам К.ГРИДИНА, “это достойное представительство”, и "при определенных условиях она имела бы довольно большие шансы присутствовать среди фаворитов”, поскольку в ее песне использованы все популярные для этого конкурса элементы – темп и ритм, вокальные данные певицы имеют свою энергию и драйв. Но, рядом с этим, отсутствие промо-туров Тины КАРОЛЬ из-за поздних сроков проведения отборочного конкурса в Украине, отсутствие английского веб-сайта певицы в Интернете, откуда большинство европейских журналистов берет информацию для написания статей, привели к очень низкому представительству и очень небольшому количеству информации о певице из Украины среди зрителей конкурса.

“Придерживаясь основных критериев формата “Евровидения” – это исполнение песни на английском языке, энергичный ритм и темп, простые слова английского текста – мы считаем, что Тина КАРОЛЬ, безусловно, должна пройти в финал конкурса и в финале должна занять достойное место среди участников. Прогнозируем где-то место с 7-го по 15-е”.

Говоря о прошлогоднем участии в конкурсе “Евровидения” группы “Гринджолы” К.ГРИДИН отметил, что песня “Разом нас багато” отличалась от формата этого конкурса, и результат участия Украины “был закономерным”. “Выиграть “Евровидение” не было основной задачей группы “Гринджолы”. Песня “Разом нас багато” создавалась не для участия в “Евровидении”. Она выполнила свою историческую миссию. Результатом участия в “Евровидении” мы считаем не место, которое заняли “Гринджолы”, а донесение символа Помаранчевой революции, национальных символов Украины до граждан всей Европы”, - сказал он.

Завтра, 18 мая, состоится полуфинал песенного конкурса “Евровидение-2006”, который в этом году проходит в Афинах. Тина КАРОЛЬ будет выступать 15-й среди 23 участников. Финал конкурса запланирован на 20 мая.