Украинская и молдавская таможни синхронизируют работу на границе

Таможенные службы Украины и Молдовы планируют синхронизировать работу пунктов пропуска через границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК сообщил сегодня во время выездного заседания коллегии Государственной таможенной службы Украины, которое проходит 2 июня в Могилев-Подольском Винницкой области при участии делегации Таможенной службы Молдовы.

«Совместная работа таможенных служб Украины и Молдовы позволит синхронизировать работу пунктов пропуска через границу. Это приведет к созданию удобных условий для пересечения границы, так как будет установлено единое время проведения пересменок и технологических перерывов», - сказал И.КАЛЕТНИК.

По его словам, между пунктами пропуска необходимо также синхронизировать процедуру перемещения товаров.

«На сегодняшний день, например, в пункте пропуска «Мамалыга-Кривая» с украинской стороны разрешено перемещение подакцизных товаров, а с молдавской стороны - нет. В пункте пропуска «Сокиряны-Окница» с молдавской стороны разрешено перемещение продовольственных товаров, а с украинской – нет», - отметил И.КАЛЕТНИК.

«Настораживает тот факт, что за четыре месяца текущего года таможенной службой Украины выявлен 191 случай незаконного перемещения наркотических средств. А всего на украинско-молдавской границе выявлено свыше тысячи нарушений таможенного законодательства на 16 млн. грн., или на 2 млн. дол.», - отметил И.КАЛЕТНИК.

По его данным, в 2010 году уровень товарооборота между Украиной и Молдовой вырос на 6% - до 800 млн. дол., а за четыре месяца текущего года – на 14%, или до 250 млн. дол.