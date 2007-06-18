На аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже Украина представляет Ан-148

Сегодня в парижском предместье Ле-Бурже открывается 47-й Международный авиационно-космический салон, пользующийся репутацией одного из крупнейших мировых форумов производителей разнообразных летательных аппаратов и космической техники, передает РИА «Новости».

В салоне примут участие около 2 тысяч компаний и предприятий из 42 стран мира. Они представят посетителям образцы своей продукции, в числе которых будут как новинки и прототипы, еще не вышедшие из стадии конструкторских разработок, так и серийные образцы летательных аппаратов гражданского и военного назначения, а также двигатели, авионика и многое другое.

В общей сложности в Ле-Бурже будет представлено 140 самолетов и вертолетов и других летательных аппаратов. Примерно четыре десятка из них совершат демонстрационные полеты.

Как обычно, крупнейшие компании и предприятия откроют свои собственные "шале" и будут представлены первыми лицами - президентами и генеральными директорами, а в числе гостей ожидаются не только специалисты, но и министры и даже главы государств и правительств. В общей сложности салон в Ле-Бурже посетят, как ожидается, 140-150 официальных делегаций из 60 стран мира.

Работа салона продлится до 24 июня, причем в первые четыре дня он будет открыт исключительно для профессионалов, а с пятницы по воскресенье осмотреть экспозицию и понаблюдать за демонстрационными полетами сможет и широкая публика. Обычному посетителю придется выложить за входной билет 12 евро, тогда как для профессионалов дневной тариф составляет 40 евро.

Салон в Ле-Бурже проводится раз в два года. Предыдущая выставка оказалась рекордной по числу посетителей - их общее число составило около 500 тысяч человек, в том числе 223 тысячи профессионалов. Работу салона освещали более 3,4 тысячи журналистов из десятков стран мира. Организаторы салона в Ле-Бурже рассчитывают, что и на этот раз он привлечет самое пристальное внимание специалистов, публики и средств массовой информации.

От Украины в салоне Ле-Бурже будет участвовать АНТК им. Антонова, который представит самолет Ан-148. Партнером в организации презентации нового лайнера мировой авиационной общественности станет компания Crouzet Automatismes (Франция).

При ее участии и под эгидой Ассоциации аэрокосмической промышленности Франции (GIFAS) на салоне будет проведен «День Антонова».

Справка УНИАН. Согласно экспертным оценкам, Ан-148 на 25-30% превосходит по экономичности в эксплуатации другие самолеты аналогичного класса. Ориентировочная емкость мирового рынка самолета данного класса до 2013 года оценивается почти в 500 шт., СНГ - 170 шт. Ориентировочная стоимость самолета - 16,2-18 млн. долл. в зависимости от комплектации.

Самолеты семейства Ан-148 предназначены для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях.

Ан-148 - региональный реактивный самолет нового поколения. Его базовый вариант предназначен для перевозки до 80 пассажиров на дальность до 5100 км. В соответствии с пожеланиями заказчиков, ведется проработка грузовых и VIP-вариантов самолета.