Томенко и Богуцкий презентуют 100 номинантов на звание чудес Украины

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя оргкомитета Всеукраинской акции “Семь чудес Украины” Николая Томенко и генерального директора телеканала ICTV Александра Богуцкого на тему: “Как найти семь чудес Украины”, на которой будет презентован официальный сайт акции, рекламная телевизионная кампания «Найди 7 чудес Украины» и 100 номинантов на звание чудес Украины, поданных областными оргкомитетами и экспертами. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.