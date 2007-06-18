Сын юриста Народной Самообороны крал колеса с авто?

Причиной вчерашнего обыска в квартире юриста "Народной самообороны" Юрия МАРТЫНЕНКО стало уголовное дело, возбужденное из-за автомобильных краж. Об этом сообщает “5 канал” с ссылкой на Центр общественных связей ГУ МВД Украины г. Киева.

По словам начальника ЦОС столичной милиции Владимира ПОЛИЩУКА, обыск в квартире Ю.Мартыненко провели в рамках дела, возбужденного против сына адвоката. В частности, по информации В.Полищука, "согласно с постановлением Дарницкого суда на квартире Юрия МАРТЫНЕНКО, где проживает также его сын, проводился обыск. МАРТЫНЕНКО Максим Юриевич проходит по уголовному делу, позбужденному по статье 185 часть 2. Это кража. Кража колес автотранспорта и других вещей из автомобилей. Максим является подозреваемым. На него указал один из участников по этому делу. Кроме этого, на месте одного из преступлений была изъята машина Максима."

В то же время, сам Ю.Мартыненко заверяет, что ни его, ни сына о существовании обвинений не предупредили, и связывает обыск в своей квартире с политической деятельностью.

Как сообщал УНИАН, 17 июня сотрудники уголовного розыска Дарницкого райотдела милиции города Киева провели обыск в квартире руководителя юридического департамента блока «Народная самооборона Юрия ЛУЦЕНКО» адвоката Ю.МАРТЫНЕНКО.

По словам адвоката, обыск длился около часа и искали, вроде бы, автозапчасти, незаконно снятые с автомобиля в рамках уголовного дела, в котором фигурирует как свидетель сын Ю.МАРТЫНЕНКО.

Адвокат также отметил, что по имеющейся у него информации, процессуальный статус его сына в этом уголовном деле изменен со свидетеля на подозреваемого. Впрочем, как отметил Ю.Мартыненко, ни его сын, ни адвокат об этом официально не поинформированы и обвинения не выдвигались.

Как сообщал УНИАН, Ю.Мартыненко весной этого года выступал в суде как защитник экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, которого Генпрокуратура обвиняла в злоупотреблении служебным положением в должности руководителя МВД. Кроме того, Ю.Мартыненко является адвокатом заместителя председателя правления ОАО «Агентство Союздрук» Александра БАБАНСКОГО, который был задержан 14 июня по подозрению в получении взятки.

«Я связываю это исключительно со своей деятельностью. Это не попытка давления на меня, а прямое давление как на адвоката», - сказал Ю.Мартыненко, отметив при этом, что, по его мнению, сотрудники милиции, зайдя в его квартиру, собирались что-то подбросить ему. В то же время Ю.Мартыненко сообщил, что он длительное время выступает защитником по делам, в которых прослеживаются грубые нарушения закона со стороны сотрудников милиции.

В частности, адвокат сообщил, что приблизительно месяц тому назад он разместил в одном интернет-издании свою статью под названием «Дарницкий отдел НКВС», в которой указывал на грубые правонарушения, которые происходят в Дарницком райотделе милиции Киева.

Как отметил, Ю.Мартыненко, в день выхода этой статьи в Дарницком районе столицы «на горячем» задержали во время разукомплектации автомобиля двух наркоманов. Как выяснилось позже, отметил адвокат, эти люди под давлением сотрудников милиции потом сказали, что с ними во время совершения правонарушения был 19-летний сын адвоката Максим, который вроде бы убежал с места совершения преступления, утверждает Ю.Мартыненко.

По его словам, во время очной ставки при участии его сына один из задержанных сказал, что не знает Максима МАРТЫНЕНКО, был вынужден оговорить его, поскольку сотрудники милиции его били.

По словам Ю.Мартыненко, уголовное дело в связи с этим инцидентом по отношению к его сыну нарушено не было, и он проходит по ней как свидетель.

«На меня осуществляют давление, используя для этого моего сына», - отметил Ю.Мартиненко.