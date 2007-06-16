Знаменитый итальянский модельер госпитализирован в тяжелом состоянии

Знаменитый итальянский модельер Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) госпитализирован в миланскую клинику в крайне тяжелом состоянии, сообщает в субботу новостное агентство ANSA.

Ферре был доставлен в клинику San Raffaele в Милане в пятницу днем. Официальные представители модельера подтвердили факт госпитализации, однако отказались уточнить, в каком состоянии находится Ферре, и в связи с каким заболеванием ему потребовалась медицинская помощь.

По неофициальной информации, 63-летний модельер перенес инсульт, после которого находится в крайне тяжелом состоянии.

Джанфранко Ферре с 1989 по 1997 год создавал коллекции одежды для самого известного дома высокой моды - Christian Dior. C 1997 года Ферре, архитектор по образованию, занимается исключительно собственной линией одежды и аксессуаров под маркой Gianfranco Ferre.

Лента.ру