Знаменитый итальянский модельер госпитализирован в тяжелом состоянии
20:33, 16 июня 2007Общество
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Представители Ферре подтвердили факт
|Джанфранко Ферре. Фото АР
Ферре был доставлен в клинику San Raffaele в Милане в пятницу днем. Официальные представители модельера подтвердили факт госпитализации, однако отказались уточнить, в каком состоянии находится Ферре, и в связи с каким заболеванием ему потребовалась медицинская помощь.
По неофициальной информации, 63-летний модельер перенес инсульт, после которого находится в крайне тяжелом состоянии.
Джанфранко Ферре с 1989 по 1997 год создавал коллекции одежды для самого известного дома высокой моды - Christian Dior. C 1997 года Ферре, архитектор по образованию, занимается исключительно собственной линией одежды и аксессуаров под маркой Gianfranco Ferre.
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