Элтон Джон дал концерт для избранных в ”Арене” (фоторепортаж)

"Это не мечта! Сэр Элтон Джон действительно в Киеве". Так начал встречу с Элтоном Джоном в ПинчукАртЦентре хозяин вечеринки Виктор Пинчук. Кажется, такой масштабной и элитной тусовки Киев еще не видел.

Итак, на встрече с Элтоном Джоном, кроме хозяев вечеринки - супругов Пинчук, присутствовали политики: президент Виктор Ющенко с женой и сыном Андреем, супруги Кучм с внуком, Петр Порошенко с женой, супруги Губских и Ехануровых, Инна Богословская, министр транспорта и связи Николай Рудьковский, министр чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич; культурные и общественные деятели: певец Святослав Вакарчук с любимой Лялей Фонаревой, Таисия Повалий с Игорем Лихутой, Наталия Могилевская с подружкой, Руслана с мужем, адвокат Власенко с женой, художник Поярков, скульптор Олег Пинчук, боксер Виталий Кличко с женой, директор конкурса "Мисс Вселенная-Украина" Александра Николаенко; бизнесмены: владелец консорциума ИСД Сергей Тарута, совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов и другие.

Сам же главный гость вечеринки Элтон Джон сказал, что приехал в Украину с благородной миссией – акцией, направленной против распространения СПИДа. Сказав, что "счастлив потому, что может распространять свою любовь", он поочередно расцеловался сначала с Еленой Пинчук, а затем с Ющенко.

После осмотра фотоколлекции певца публика направилась в клуб "Арена", где Элтон Джон дал небольшой концерт для избранных. Песни начала 90-х, знакомые до боли, так растрогали украинских звезд, что те аплодировали и подпевали музыканту.

По материалам Tablo ID

Фото пресс-службы Президентаи Tablo ID