Украинский ученый осужден за трансплантацию человеческих тканей

Ленинский райсуд Харькова вынес приговор ассистенту кафедры гинекологии и акушерства Харьковского медуниверситета Дмитрию Демиденко: 61-летний кандидат медицинских наук признан виновным в нарушении установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека. Правозащитники сомневаются в справедливости приговора.

Дмитрий Демиденко приговорен к выплате штрафа в размере 850 гривен и компенсации судебных издержек в размере 750 гривен. Обвинение доктора в незаконной торговле органами или тканями суд отклонил. Прокуратура Ленинского района сочла приговор слишком мягким и подала на него апелляционную жалобу.

По словам самого медика, больной диабетом пациент пришел к нему с жалобой на бесплодие. После осмотра ему было рекомендовано сделать подсадку фрагмента плаценты с пояснениями, что это апробированный метод, который с успехом используется при лечении бесплодия.

После консультации с терапевтом, который подтвердил возможный положительный эффект от операции, больному подсадили в ягодичную мышцу фрагмент плаценты. Сразу после операции больного встретили сотрудники СБУ и милиции, которые отвезли его в больницу, где под видеосъемку опять положили на операционный стол и фрагмент плаценты из ягодицы изъяли.

По мнению Евгения Захарова, сопредседателя Харьковской правозащитной группы, статья 143 Уголовного кодекса, которую инкриминировали Демиденко, в данном случае применена абсолютно неправомерно.

"Эта статья подразумевает защиту донора органов и тканей от нанесения вреда его здоровью. Плацента является органом человека во время беременности и перестает им быть после того, как автоматически отторгается в результате физиологических родов. В таком случае защита здоровья донора не имеет смысла", - считает правозащитник. По его словам, сейчас на рассмотрении судов находятся еще два аналогичных случая.

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