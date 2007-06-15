Милиция раскрыла убийство запорожского депутата от Партии регионов

Милиция раскрыла убийство известного запорожского бизнесмена - генерального директора компании "Александр" и на момент убийства - депутата Запорожского городского совета от Партии регионов Владимира Разгуляева.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, "вчера сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Запорожской области на территории областного центра задержали одного и сегодня еще двух местных жителей, непосредственно причастных к совершению нападения, приведшего к смерти Разгуляева".

По неофициальным данным, двое из задержанных - злоумышленники, непосредственно участвовавшие в нападении на В.Разгуляева, третий - посредник между ними и заказчиком преступления.

Официально, ссылаясь на тайну следствия, в руководстве прокуратуры Запорожской области и УМВД в Запорожской области данную информацию не комментируют.

Было ли убийство совершенно по политическим мотивам или стало следствием бизнес-конфликта так же официально пока не сообщается.

Задержанные находятся под стражей и допрашиваются сотрудниками следственного отдела Запорожской облпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН. Нападение на Владимира Разгуляева - гендиректора компании "Александр", депутата Запорожского горсовета и основного кандидата на пост первого заместителя мэра Запорожья было совершено 28 апреля прошлого года.

Неизвестные напали на В.Разгуляева в подъезде дома, где он проживал, и нанесли два ножевых ранения. Депутата доставили в городской центр экстремальной медицины, прооперировали, но спасти не смогли - 2 мая В.Разгуляев скончался.