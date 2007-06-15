Кириленко от имени Нашей Украины обещает минимальную зарплату в 600 гривен

“После досрочных парламентских выборов “Наша Украина” будет настаивать на увеличении минимальных зарплат и пенсий, а также выплат матерям при рождении ребенка”, - заверил на пресс-конференции в Луцке лидер партии “Наша Украина” Вячеслав Кириленко, сообщает пресс-служба НУ.

Он напомнил, что лишь под политическим давлением Президента Ющенко и оппозиции Кабмин Януковича поднял минимальные зарплаты и пенсии. “Это подтвердило правоту главы государства и оппозиции, которые еще в конце прошлого года говорили о реальных возможностях поднятия социальных стандартов, - считает он. - Однако “антикризовики” скрывали необходимые для этого средства для обогащения своих кланов”.

По словам Кириленко, правительство лишь тогда подняло социальные выплаты, когда постигло неотвратимость перевыборов.

“В предвыборной программе “Нашей Украины” будут содержаться обязательства поднять минимальную зарплату до прожиточного минимума. С 2008 года минимальная зарплата будет составлять свыше 600 гривень. Помощь при рождении ребенка будет увеличена до 12 тысяч гривень. А при рождении второго ребенка она будет составлять 15 тысяч гривень”, - пообещал Кириленко.

Он высказал убеждение, что новое демократическое большинство в парламенте сможет реализовать эти инициативы.