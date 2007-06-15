В Киеве милиция повязала заместителя главы правления ”Союзпечати”

В Киеве вчера по подозрению в получении 25 тыс. долларов взятки был задержан заместитель председателя правления ОАО «Агентство Союзпечать» Александр БАБАНСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В то же время, адвокат А.БАБАНСКОГО Юрий МАРТЫНЕНКО назвал эту информацию и сам факт задержания спланированной акцией, указав, что в служебном кабинете его подзащитного было найдено и изъято 25 тыс. грн., которые хранились в полиэтиленовом пакете и были помечены специальной краской.

Адвокат сообщил, что 14 июня приблизительно в 16.00 в служебный кабинет его подзащитного зашли несколько сотрудников городского Управления по борьбе с организованной преступностью в городе Киеве, заявив владельцу кабинета, что несколько минут назад он получил взятку. При этом Ю.МАРТЫНЕНКО отметил, что за несколько минут до появления милиции, А.БАБАНСКИЙ имел разговор с мужчиной, который представился сотрудником одной из коммерческих фирм, и во время разговора выразил свою заинтересованность в сотрудничестве с «Союзпечатью», коротко рассказав о возможных совестных проектах.

Как отметил Ю.МАРТЫНЕНКО, А.БАБАНСКИЙ не знал, что мужчина, с которым он общался, что-то оставил в его кабинете. «А.БАБАНСКИЙ понятия не имел, что этот мужчина что-то оставил под столом», - отметил адвокат.

При этом, как выяснилось затем в присутствии сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью, ни на руках, ни на одежде А.БАБАНСКОГО не было следов специальной краски, которой помечают купюры. Кроме того, на оперативной записи также не зафиксировано, что А.БАБАНСКИЙ что-то требовал от своего собеседника, и вообще во время их беседы речь не шла о деньгах.

В то же время адвокат отметил, что после необходимых следственно-оперативных действий А.БАБАНСКОГО отвезли в столичный УБОП, где продержали почти до полуночи. При этом адвокат отметил, что до 23.00 его не допускали к клиенту и не предоставляли какой-либо информации.

По словам Ю.МАРТЫНЕНКО, материалы, собранные УБОП в отношении его подзащитного, переданы в столичную прокуратуру, однако, насколько ему известно, уголовное дело еще не возбуждено.

В связи с вышеупомянутым адвокат считает, что А.БАБАНСКОМУ подбросили деньги, и этот инцидент является провокацией.