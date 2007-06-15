Домушник ”Пата” ограбил квартиру одного из руководителей Секретариата Президента

Несколько дней назад была обстоятельно обчищена квартира высокопоставленного чиновника Секретариата президента в элитном жилом доме Киева по улице Дмитриевской (его имя милиция держит в секрете). Пользуясь отсутствием хозяев, злоумышленник похитил три дорогих меховых шубы, два ноутбука, цифровые фотоаппараты, бинокль, не говоря уже о золотых украшениях и других драгоценностях, в изобилии хранившихся дома. "Квартира была хорошо упакована. А вот замки хлипкие", - отмечают оперативники. Общий ущерб, по самым скромным подсчетам, - не менее 200 тысяч гривен.

Выйти на вероятного подозреваемого сотрудникам угрозыска Шевченковского райуправления милиции удалось не только благодаря скрупулезному обходу близлежащих домов и опросу местных жителей, но и срочной командировке в Волынскую область, где "засветилась" похищенная среди прочих вещей мобилка. Через ее нового владельца вышли на знакомого, которому, в свою очередь, этот телефон от щедрот душевных подарил земляк-грузин. Часть группы вернулась в Киев и по очень скупым, приблизительным сведениям сумела вычислить дом на Левобережье, где тот проживал у молодой женщины. Выставили засаду, и не прогадали - 35-летний Аполлон М., более известный в определенных кругах как "Пата", упаковал два больших мешка с награбленным, вызвал такси и заходил с этим добром в лифт. Туда же под видом соседей вошли оперативники. Когда над ухом Паты раздалось: "Спокойно, милиция!", он едва не лишился речи. Но тут же взял себя в руки и стал предлагать операм "компромисс" - деньги. Начал с 5 тысяч долларов, а пока доехали до первого этажа, ставки выросли до 20 тыс. "Эх, чуть-чуть не успел! - едва не плакал грузин. - Четверть часа не хватило".

Газета "Сегодня"