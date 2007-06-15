Регионы хотят знать, что делала ”Мазда” серебристого цвета во дворе ЦИК

Фракция Партии регионов требует от и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО официального ответа по поводу возможной слежки за членами Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента заявил народный депутат Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, «есть тревожные сигналы, которые свидетельствуют, что в давлении на ЦИК задействованы силовые структуры». По информации М.ЧЕЧЕТОВА, вчера член ЦИК Александр ШЕЛЕСТОВ сообщил о слежке за членами ЦИК со стороны сотрудников СБУ. Он отметил, что автомобиль Мазда-3 серебристого цвета «с госномером АА 4283 АА находился вчера у 9-го подъезда ЦИК».

По словам М.ЧЕЧЕТОВА, А.ШЕЛЕСТОВ выяснил, что в машине «находились сотрудники СБУ, причем, находилось авто с частными номерами на закрытой территории ЦИК, что было согласовано с руководством ЦИК».

«Депутатская фракция Партии регионов обеспокоена тем, что силами СБУ ведется слежка за зданием ЦИК, сотрудниками и членами комиссии. Фракция требует официального ответа от исполняющего обязанности председателя СБУ НАЛИВАЙЧЕНКО на ряд вопросов», - заявил М.ЧЕЧЕТОВ.

Фракция требует ответа, действительно ли сотрудники спецслужбы выполняют задание по сбору информации в отношении членов ЦИК. Если это так, отмечают члены фракции Партии регионов, “СБУ должна дать ответ, в отношении кого происходит сбор информации, какая именно информация интересует службу и кто именно и с какой целью поставил перед СБУ такую задачу”.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что это заявление нужно считать официальным запросом депутатской фракции к и.о. председателя СБУ.

М.ЧЕЧЕТОВ также заявил, что «в результате действий окружения Президента по блокированию работы нового состава ЦИК под угрозой оказалось не только пополнение ВР народными депутатами», но и «более того, существует реальная возможность срыва процесса организации досрочных выборов». «Возникает вопрос, что же в действительности нужно Президенту и тем, кто подталкивал его к роспуску легитимного парламента – честные выборы или возмущение ситуации в стране», - отметил М.ЧЕЧЕТОВ.

Он считает, что «полноценно функционирующая ЦИК - это важный барьер на пути фальсификации народного волеизъявления». В связи с этим, считает М.ЧЕЧЕТОВ, возникает вопрос: «кто хочет снять этот барьер?».

Партия регионов требует «четкого ответа на крайне важный для общества вопрос: намерен ли Секретариат Президента, глава которого, по сообщениям СМИ, возглавит избирательный штаб «Нашей Украины», прибегнуть к фальсификации результатов голосования в пользу президентских сил, и следует ли считать блокирование работы ЦИК первым звоночком использования административного ресурса на выборах”.

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что деятельность ЦИК сегодня «заблокирована по политическому заказу Банковой». «Находясь в позе “чего изволите” относительно пожеланий президентской канцелярии, новый председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отказывается назначать дату и время заседания комиссии», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ. По его словам, вместо этого, В.ШАПОВАЛ единолично принимает решения ЦИК. «Авторитарные методы руководства В.ШАПОВАЛА вызывают сомнения в его способности организовать работу комиссии и нормально провести избирательный процесс в случае, если выборы состоятся», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня члены Центральной избирательной комиссии от коалиции заявили, что за ними ведут наблюдение сотрудники Службы безопасности Украины.

По словам авторов заявления, 14 июня у здания Центральной избирательной комиссии был обнаружен автомобиль Mazda 3 серебристого цвета (государственный номер АА 4283 АА), в котором находились сотрудники СБУ с техническими средствами неизвестного назначения.

Эти люди отказались назвать свои фамилии и должности, сообщив только члену Комиссии Александру ШЕЛЕСТОВУ в присутствии сотрудников комендатуры Управления государственной охраны, что они выполняют задание своего руководства по согласованию с председателем ЦИК.

В связи с этим члены ЦИК от коалиции требуют от В.ШАПОВАЛА публично подтвердить или опровергнуть эту информацию. “В случае, если мы получим подтверждение тому, что по согласованию с Вами или даже без такого согласования за нами ведется внешнее наблюдение или прослушиваются наши служебные и частные телефонные разговоры, мы будем вынуждены обратиться в соответствующие правоохранительные органы”, подчеркивается в заявлении.

В тот же день пресс-секретарь председателя Службы безопасности Украины Марина ОСТАПЕНКО в эфире “5-го канала” категорически заявила, что СБУ не ведет наблюдения за членами Центральной избирательной комиссии.