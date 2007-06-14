Сотни милицейских чиновников напряглись: им угрожает тюрьма

В Министерстве внутренних дел утверждают, что по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, которую провело Главное управление Контрольно-ревизионного управления, за допущенные финансовые нарушения к ответственности будут привлечены сотни сотрудников правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Виктор СУСЛОВ.

«Мы стоим перед неизбежной необходимостью привлечения к ответственности сотен сотрудников внутренних дел», - сказал он.

По словам В.СУСЛОВА, сегодня приказом руководства министерства создается специальная комиссия, которую возглавит начальник Управления внутренней безопасности МВД. До конца года эта комиссия должна завершить свое расследование о нарушениях, которые происходили в министерстве, после чего будут приняты соответствующие меры.

«Разбазаривание средств должно быть остановлено», - подчеркнул В.СУСЛОВ, добавив при этом, что нынешнее руководство МВС для этого приложит максимум усилий, в том числе ликвидируя коммерческие структуры, действовавшие при министерстве, предоставляя, в том числе незаконно, услуги населению.

В то же время, заместитель министра не исключил и подчеркнул, что в связи с ликвидацией таких предприятий будет достаточно сильное сопротивление как в министерстве, так и вне его.

По словам В.СУСЛОВА, это сопротивление курируется «весьма серьезными людьми высокого ранга». Тем не менее, он отметил, что в МВД намерены довести начатое дело по наведению порядка в финансово-хозяйственной деятельности до конца.

В своем выступлении В.СУСЛОВ еще раз подчеркнул, что до недавних пор «в системе министерства был бардак. Работа была организована не так, как надо». В то же время, он не стал персонифицировать ответственных за деятельность министерства лиц, сказав, что соответствующую оценку в случае необходимости должны дать органы, которые будут изучать материалы проверки КРУ.