Наша Украина отказалась следовать за БЮТ

Фракция «Наша Украина» будет продолжать работу в Киевском городском совете, чтобы не допустить установления «единоличной власти» Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении фракции.

В документе отмечается, что фракция «Наша Украина» в Киевсовете готова вместе со своими коллегами по объединению «Демократический Киев» к созданию демократического большинства, прекратив таким образом деятельность промэрского большинства в городском совете.

В то же время, по словам авторов заявления, прекращение участия в заседаниях Киевсовета депутатов от «Нашей Украины» может привести к срыву работы высшего представительского органа столичной общины, ведь полномочия депутатов-перебежчиков из фракции БЮТ прекращены решением съезда этого блока 2 июня, но регистрация следующих в избирательном списке кандидатов на неопределенное время заблокирована постановлениями судов. Это, отмечается в документе, - «опасность того, что мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ переберет на себя единоличную власть в Киеве».

«Мы просто оставим киевлян сам-на-сам с ЧЕРНОВЕЦКИМ, - цитируются в заявлении слова сопредседателя фракции «Нашей Украины» Вячеслава НЕПОПА. - А ручное управление средствами и имуществом столичной общины угрожает большими потерями для Киева».

Кроме того, подчеркивается в заявлении, фракция не может отказаться от выполнения своей программы и своих обязательств перед киевлянами, поскольку это означало бы прекращение работы блока «Наша Украина» в представительской власти Киева.

Таким образом, фракция будет принимать и в дальнейшем участие в заседаниях Киевсовета с целью эффективной защиты интересов киевлян, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты фракций БЮТ и Виталия Кличко отказались принимать участие в заседании Киевсовета и оставили зал заседаний.

Этот поступок они объяснили тем, что не считают сегодняшнее заседание сессии легитимным, поскольку в нем принимают участие 15 депутатов, которые на съезде БЮТ 2 июня были досрочно лишены депутатских полномочий.

На вопрос журналистов, почему депутаты от фракции «Наша Украина», которая также входит в межфракционное объединение «Демократический Киев», не оставили зал заседаний, представители БЮТ и В.Кличко отметили, что решение о прекращении участия в заседании принимались отдельно каждой фракцией без совместной договоренности.