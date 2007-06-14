Ющенко предлагает давать $3 тысячи за второго ребенка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил, начиная с 2008 года, выплачивать по 15 тыс. грн. одноразовой государственной материальной помощи на каждого второго новорожденного в украинской семье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Кривом Роге Днепропетровской области, выступая перед медицинскими работниками города.

«Такие средства в бюджете страны могут быть найдены», - заявил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, в этом году должна завершиться национальная программа комплектования медицинским оборудованием и транспортом фельдшерско-амбулаторных пунктов (ФАПов) в сельской местности.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что взял под личный контроль реализацию национальной программы борьбы с раковыми заболеваниями.

Президент предложил премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины взять под свой контроль другие национальные программы здравоохранения, которых сейчас насчитывается четыре.