У министра сельского хозяйства теперь девять заместителей
20:20, 13 июня 2007Общество
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А не надо было ЦИК менять
Кабинет Министров Украины ввел дополнительную должность заместителя министра аграрной политики Украины.
Как сообщается на сайте правительства, это предусмотрено в Распоряжении Кабинета Министров № 391 от 13 июня 2007 года.
Другим документом, распоряжением № 392 от этого же числа Кабинет Министров назначил заместителем министра аграрной политики Валентину ЗАВАЛЕВСКУЮ.
Напомним, до 1 июня В.ЗАВАЛЕВСКАЯ была членом Центральной избирательной комиссии.
Справка УНИАН. На сегодня в штатном расписании Министерства аграрной политики Украины предусмотрены должности первого заместителя и восьми заместителей министра.
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