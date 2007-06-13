У министра сельского хозяйства теперь девять заместителей

Кабинет Министров Украины ввел дополнительную должность заместителя министра аграрной политики Украины.

Как сообщается на сайте правительства, это предусмотрено в Распоряжении Кабинета Министров № 391 от 13 июня 2007 года.

Другим документом, распоряжением № 392 от этого же числа Кабинет Министров назначил заместителем министра аграрной политики Валентину ЗАВАЛЕВСКУЮ.

Напомним, до 1 июня В.ЗАВАЛЕВСКАЯ была членом Центральной избирательной комиссии.

Справка УНИАН. На сегодня в штатном расписании Министерства аграрной политики Украины предусмотрены должности первого заместителя и восьми заместителей министра.