Откроется выставка картин Галины Ингулы «Лето на двух планетах»

В 15.00 14 июня 2007 года на Европейской площади в Парламентской библиотеке (Грушевского, 1) состоится открытие восьмой персональной выставки молодой киевской художницы Галины Ингулы «Лето на двух планетах», на которой представлены живописные исследования художницы в разных жанрах. Картины художницы также можно увидеть на сайте www.ingula.kiev.ua. Как известно, Галина Ингула, картины которой были утеряны во время перелёта на выставку в Париже, учинила иск на 100 тысяч грн авиаперевозчику и аэропорту.