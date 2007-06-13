Ахметов создал для правительства мозговой центр

По инициативе народного депутата V созыва от Партии регионов Рината АХМЕТОВА создан Фонд «Эффективное управление», который будет разрабатывать рекомендации для правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда «Эффективное управление», его деятельность сориентирована на проекты и программы, направленные на долгосрочное развитие Украины, повышение конкурентоспособности украинской экономики, улучшение качества жизни украинцев.

В частности, Фонд финансирует долгосрочные проекты, которые не зависят от избирательных циклов в Украине. Деятельность фонда - вне политики.

В сообщении отмечается, что миссия Фонда «Эффективное управление» заключается в объединении ведущих украинских и зарубежных специалистов для разработки благоприятных для устойчивого развития Украины рекомендаций для правительства. Решения о внедрении и использовании продуктов Фонда принимают органы исполнительной власти, ответственные за реализацию экономической политики и стратегии Украины.

“Фонд «Эффективное управление» является мозговым центром, главная задача которого – не влиять на экономическую политику в стране, а помогать исполнительной власти формировать ее с учетом мировой практики, как это делают ведущие аналогичные Центры в мире: Фонд Карнеги, Институт Брукингса, Cato Institute, Adam Smith Institute и другие в своих странах”, - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что для разработки проектов и программ Фонд «Эффективное управление» будет привлекать ведущих украинских и международных экспертов, мозговые центры и другие неправительственные организации. Также деятельность Фонда предусматривает публичное обсуждение проектов. В своей деятельности Фонд будет руководствоваться проверенными мировой практикой и подходами.

В сообщении отмечается, что деятельность Фонда «Эффективное управление» никоим образом не пересекается с деятельностью Благотворительного фонда «Развитие Украины», который занимается исключительно благотворительными и социальными проектами.

Публичная презентация Фонда состоится до конца 2007 года.