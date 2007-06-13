В Харькове взорвали автомобиль секретаря горсовета Кернеса
Ранен помощник
|Геннадий КЕРНЕС
Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, взрыв произошел на Площади Конституции в то время, когда Г.КЕРНЕС выходил из помещения городского совета.
В результате взрыва получил ранение помощник Г.КЕРНЕСА Игорь ЯЛДИН.
Также в результате взрыва был поврежден автомобиль «Мерседес», которым пользуется Г.КЕРНЕС.
По словам Л.ВОЛКОВОЙ, на месте вызова работает следственно-оперативная группа Харьковской областной милиции.
Сам Г.КЕРНЕС не пострадал. Заявление в милицию от него не поступало.
В пресс-службе горсовета корреспонденту УНИАН сообщили, что никакой официальной информации по поводу этого инцидента не распространяли.