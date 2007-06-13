Американский посол похвалил Верховную Раду

Соединенные Штаты Америки выступают за скорейшее вступление Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР на международном форуме «Евроатлантическое будущее Украины».

«США очень поддерживают вступление Украины в ВТО», - подчеркнул В.ТЕЙЛОР.

Он отметил, что, кроме экономической выгоды, Украина сможет начать работу по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом, что, в свою очередь, является залогом продолжения интеграции в евросообщество. В.ТЕЙЛОР отметил, что США очень довольны, что украинский парламент, несмотря на политический кризис, принял необходимые для вступления в ВТО законы.

Посол также отметил, что для успешной евроатлантической интеграции должны быть приняты законодательные акты, которые улучшат инвестиционный климат в стране, и снят мораторий на продажу земли. Он выразил надежду, что в течение полугода земельный вопрос будет закрыт.