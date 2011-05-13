Черниговская ОГА грозит актерам за участие в акции протеста

Начальник управления культуры Черниговской областной государственной администрации Сергей МОИСЕЕНКО пригрозил увольнением актерам областного музыкально-драматичного театра им. Шевченко, участвовавшим в вчерашнем театралованном митинге в рамках Всеукраинской общественной акции «Вперед», в случае повторного участия в акциях протеста.

Об этом УНИАН сообщила председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА.

«Вчера мы проводили театрализованное шествие против антинародных реформ правительства. В нем участвовали артисты Черниговского областного музыкально-драматичного театра. Сегодня, 13 мая, этих людей вызывали в управление культуры Черниговской областной государственной администрации. Начальник управления культуры Сергей МОИСЕЕНКО предупредил их, что если они еще раз примут участие в любых акциях против власти, их заставят уволиться», - сказала О.ВАРНАКОВА.

Она также сообщила, что актеры являются членами Черниговского городского профсоюза «Ника». «Получив сигнал о давлении власти, мы официально сделали заявление о том, что в случае дальнейшего давления на активистов «Вперед», профсоюзы будут пикетировать облгосадминистрацию и начнут сбор подписей за отставку губернатора», - заявила председатель Черниговского профсоюза предпринимателей.

«Люди уверены, что это месть губернатора за вчерашнюю акцию протеста. Но мы никому не позволим обижать ни одного своего человека», - сказала профсоюзный деятель, добавив, что свою гражданскую позицию артисты выражали в нерабочее время.

Также О.ВАРНАКОВА сообщила, что административное давление осуществляется и на перевозчиков, присоединившихся ко Всеукраинской общественной акции «Вперед». В частности, в Киеве на станции метро «Черниговская» работниками милиции были остановлены несколько автобусов, высажены пассажиры, у водителей забрали документы, телефоны, к ним не допускали адвокатов, даже «скорую помощь» не хотели допускать к человеку, которому стало плохо. Один из автобусов поставлен на штрафплощадку. На данное время, по ее словам, в прокуратуру передано заявление о неправомерных действиях милиции.

«Чем больше они будут давить, тем больше они будут провоцировать людей на протесты. Если людям не дадут доехать в Киев 19 мая, мы придем пешком. Такое решение мы приняли вчера у себя в Чернигове, такое же решение принято сегодня на митинге в Хмельницком», - заявила О.ВАРНАКОВА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 мая в Чернигове и 10 других городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской гражданской акции «Вперед». Митингующие протестуют против социально-экономической политики правительства и выступают за принятие «Народной реформы» - пакета законопроектов, разработанного по инициативе народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

Подобные акции протеста в рамках гражданской кампании «Вперед» состоятся 14 мая в Киеве, 15 мая - в Киевской области, 16 мая - в городах западных областей Украины и Кривом Роге. 19 мая в Киеве возле Верховной Рады пройдет общий Весенний марш протеста.