Экс-губернатору Закарпатья ”светит” 12 лет с конфискацией

Прокурор Александр ЗАВАДСКИЙ просит Апелляционный суд Ивано-Франковской области приговорить к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества экс-губернатора Закарпатской облгосадминистрации Ивана РИЗАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор заявил вчера на судебном заседании по делу И.РИЗАКА.

Также А.ЗАВАДСКИЙ просит суд лишить экс-губернатора Закарпатья права занимать должности с организационно-предписывающими и административно-хозяйственными функциями на протяжении трех лет и зачесть в приговор срок задержания И.РИЗАКА.

Кроме того, прокурор просит суд вынести отдельные решения в отношении свидетелей, которые, по его мнению, давали «ложные показания на досудебном следствии». В частности, это касается редактора газеты «Правозахист» Михаила ТЕМНОВА (в этой газете публиковались статьи с критикой в адрес ректора Ужгородского национального университета Владимира Сливки - УНИАН) и бывшего заместителя экс-губернатора Закарпатья Ивана ЧАМУЛЯКА. По мнению прокурора, все они в суде дали показания, отличающиеся от досудебных.

Прокуратор также обратил внимание суда на «некорректное поведение» подсудимого во время судебных заседаний. «Подсудимый некорректно вел себя, нарушал регламент, за что судья выгоняла его из зала», - заметил А.ЗАВАДСКИЙ.

Сегодня на процессе стороны продолжат судебные дебаты.

Справка УНИАН. И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая 2005 г. Ужгородский городской суд избрал мерой пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября 2005 г. он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.

И.РИЗАКА, в частности, обвиняют в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.