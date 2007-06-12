Ющенко уволил судей Конституционного суда законно / незаконно (подчеркнуть)

Сегодня Донецкий апелляционный административный суд вынес три определения о незаконности решений местных судов об приостановке действия Указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об освобождении от должностей судей Конституционного Суда Сюзанни СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН на этот счет отметил, что сегодняшние судебные решения еще раз засвидетельствовали незаконность постановлений местных судов Луганска. По его словам, идет речь, прежде всего, о том, что истцами в указанных административных делах могут быть только сами уволенные судьи – и никоим образом не народные депутаты. Кроме того, суды не могут приостанавливать действие Указов Президента об освобождении судей.

В частности, отметил И.ПУКШИН, удовлетворив жалобы представителя Главы государства, административный апелляционный суд Донецкой области отменил определения Камянобродского райсуда Луганска, соответственно, от 16 и 30 мая этого года об обеспечении иска народного депутата 5-го созыва Александра ЕФРЕМОВА. Суд также приостановил исполнение определения Жовтневого райсуда Луганска от 1 июня 2007 года, добавил он.

Раньше Донецкий апелляционный административный суд уже дважды принимал аналогичные сегодняшним определения, реагируя на незаконные решения местных судов.