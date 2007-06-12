МВД предупреждает водителей: бояться надо не милиции, а казаков-экологов

Руководство Министерства внутренних дел Украины обеспокоено появлением на дорогах юга страны так называемых „казацких формирований” – псевдоэкологов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время селекторного совещания под руководством временного исполняющего обязанности министра внутренних дел Украины Михаила КОРНИЕНКО, посвященном вопросам обеспечения общественного порядка для комфортного и безопасного летнего отдыха граждан Украины и многочисленных зарубежных гостей.

Согласно сообщению Центра общественных связей Управление МВД Украины в городе Севастополе, „МВД обращает внимание водителей на то, что на многих автотрассах появились так называемые „казацкие формирования”, одетые в форму, очень похожую на милицейскую. „Под маской борьбы за экологическую чистоту они занимаются настоящим рэкетом на дорогах: останавливают машины, преимущественно с иногородними и иностранными номерами, и прямо на месте налагают штрафы за якобы превышение нормы выбросов СО”, отмечает ЦОС.

Проверкой их деятельности милиция намеревается вплотную заняться уже в ближайшее время.

В сообщении ЦОС также говорится об озвученном на совещании требовании к автоинспекторам - без особенной надобности не останавливать транспортные средства на дорогах.