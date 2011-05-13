Могилев наградит милиционеров, которые работали во Львове 9 мая

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что милиция во Львове действовала, «по-видимому, мягко» в отношении «экстремистски настроенных элементов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады.

По словам министра, в мире в таких случаях милиция действует намного жестче, используя специальные средства. «Милиция во Львове еще действовала, по-видимому, мягко в отношении тех экстремистски настроенных элементов, которые проявили себя во Львове», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он отметил, что благодаря «профессиональным действиям правоохранителей» удалось «сохранить контроль над ситуацией, предотвратить массовые правонарушения». В связи с этим, сказал министр, он принял решение о поощрениях милиционеров, которые работали во Львове 9 мая.

А.МОГИЛЕВ подчеркнул, что правоохранителями по результатам событий 9 мая составлено 7 административных протоколов, три из которых – за злостное неповиновение работникам милиции, а четыре – за мелкое хулиганство. Кроме того, по его словам, возбуждено 5 уголовных дел, три из которых – по фактам хулиганства, одно – по факту грабежа и одно – по факту группового нарушения общественного порядка. Он отметил, что эти материалы будут переданы в органы прокуратуры.

Отвечая на вопрос народного депутата Юрия КАРМАЗИНА (фракция НУ-НС) по поводу того, не принимала ли участия сама милиция в провокациях во Львове 9 мая, А.МОГИЛЕВ сказал, что поскольку День Победы – это государственный праздник, то милиция имеет право принимать участие в праздновании. Он отметил, что милиция охраняла все мероприятия, которые проводила городская и областная власть, и там не было никаких стычек.

«А если после этих празднований отдельные экстремистски настроенные силы, понимая, что необходимо отрабатывать вложенные в них ресурсы, приняли решение, что необходимо инициировать конфликт, и начали, как коршуны, нападать в отдельных местах города на отдельных ветеранов, срывая с них символику, то за это эти граждане или господа будут отвечать однозначно», - сказал руководитель МВД.

Как сообщал УНИАН, во Львове 9 мая произошли стычки между представителями патриотических сил и людьми, которые праздновали День Победы, - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.