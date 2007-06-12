Ющенко не ходит с Януковичем исключительно из-за служебной этики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовали между собой вопрос своего участия в открытии Международной выставки-ярмарки «Агро-2007».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, почему глава государства и премьер избегают совместного участия в мероприятиях.

«Этот вопрос был согласован, и здесь нет никакого подтекста. Это исходит из правовой служебной этики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, во всех важных мероприятиях в экономической и деловой жизни страны должны принимать участие либо премьер-министр, либо Президент. «Никогда не было такой традиции, чтобы на одном и том же мероприятии, в данном случае, такого порядка, как выставка, появлялись две ключевые персоны государства», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, предполагалось, что в церемонии открытия Международной выставки-ярмарки «Агро-2007» примет участие премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ, однако он отменил свое участие, как сообщила пресс-служба Кабмина, в связи с изменением своего рабочего графика.