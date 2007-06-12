Завтра в Киеве пройдет дождь

13 июня на территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях и в южной части преимущественно без осадков. На остальной территории пройдут отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, в восточных областях и в южной части местами до 32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°. На Закарпатье: преимущественно без осадков; температура ночью 11-16°, днем 25-30° (в горах ночью 6-11°, днем 11-16°).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 14-15 июня сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных областях, а 14 июня и на севере Левобережья пройдут отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 14 июня ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 26-31°; 15 июня в Украине повышение температуры ночью до 16-21°, днем до 30-34°, в южных областях местами до 37°. На Закарпатье: отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы, температура ночью 14-19°, днем 26-31° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

16-17 июня сохранится знойная погода с температурой ночью 15-21° (16 июня в восточных областях и Крыму 13-18°); днем 29-34°, в южной половине местами 36-38°, только в западных областях 24-29°. Преимущественно без осадков, только в западных, а днем и в северных областях кратковременные дожди, грозы. На Закарпатье: кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-20°, днем 25-33° (в горах ночью 11-16°, днем 19-24°).

В городе Киеве и области 13 июня будет переменная облачность. Отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

14-15 июня - переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 14 июня ночью 12-17°, днем 26-31°; 15 июня ночью 16-21°, днем 30-34°.

16-17 июня ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь, гроза (16 июня местами). Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.