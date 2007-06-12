Одессу хотели оставить без курортников?

Воздух в курортно-рекреационной зоне, на одесских пляжах и в санаториях чище, чем в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Кривом Роге или Харькове. Такое заявление обнародовал сегодня на пресс-конференции руководитель Управления экологической безопасности Одесского городского совета Игорь ДЕРБОГЛАВ, заметив, что «приморская курортная зона Одессы представляет почти сплошную полосу пляжей и санаториев, протяженность которых составляет свыше 20 километров».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, чем тогда объяснить ранее распространенные сведения о высоком уровне загрязненности воздуха в Одессе (СМИ ссылались на Центральную геодезическую обсерваторию), И.ДЕРБОГЛАВ отметил, что «данные об уровне загрязненности воздуха в Одессе искажаются вследствие того, что только один из восьми стационарных постов наблюдения находится в курортной зоне (Французский бульвар), а остальные приборы определяют качество воздуха в наиболее загрязненных местах - промышленных зонах и автотранспортных развязках, например, у Пересыпского моста, Ярмарочной площади, улице Фрунзе, где наивысший уровень автомобильных выхлопов».

В итоге, «усредненный показатель», по мнению руководителя управления экологической безопасности, безусловно, не отражает реальную ситуацию по уровню загрязненности воздуха в городе, поскольку «соотношение между рекреационной и промышленной зонами Одессы составляет, соответственно, 75 до 25 процентов городской территории. И единственный стационарный пост в курортной зоне показывает индекс загрязненности не выше 4-4,5 единиц, что в 2 раза ниже среднего уровня загрязненности воздуха по Украине».

"Из-за отсутствия у горуправления экологической безопасности собственной лаборатории, - добавил И.ДЕРБОГЛАВ, - нам пока приходится обращаться за помощью для определения качества воздуха и воды в Государственную экологическую инспекцию в Одесской области. Но из городского бюджета уже выделены 2,5 млн. грн. на приобретение передвижной муниципальной лаборатории, чтобы наши специалисты могли получать объективную информацию для обоснования фактического индекса загрязнения воздушного бассейна». Осенью управление начнет комплексный мониторинг экологической обстановки в городе, в том числе будут осуществляться замеры чистоты воздуха непосредственно на морских пляжах, где отдыхают сотни тысяч горожан и гостей города, сказал И.ДЕРБОГЛАВ.

Кроме того, добавил И.ДЕРБОГЛАВ, согласно «Программе социально-экономического развития Одессы на 2007 год», выделены средства для оборудования двух новых экологических постов по наблюдению за качеством воздуха. 9-й и 10-й стационарные пункты будут размещены осенью на жилищных массивах Котовского и Таирова, что позволит получать сбалансированные и объективные данные об уровне загрязненности атмосферного бассейна в Одессе.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 июня Гидрометеоцентр Черного и Азовского морей опроверг сообщения, что наиболее загрязненный воздух в Одессе. По информации СМИ, Далее следуют Днепродзержинск (17,2 у. е), и Горловка (14,5 у.е.), Мариуполь, Макеевка, Енакиево, Славянск и Дзержинск. В Киеве средний показатель загрязнения воздуха равен 6,9 у.е. А в целом по Украине значение этого индекса составляет 8,1 у.е.

Гидрометеоцентр Черного и Азовского морей отмечает, что единственный в Одессе стационарный пост по замерам атмосферного воздуха, расположенный в рекреационной зоне (район Французского бульвара), на протяжении многих лет устойчиво фиксирует совершенно иные показатели, а именно – 4,5 ед., что почти в 2 раза меньше среднеукраинского индекса». По мнению начальника Гидрометеоцентра Виктора СЫТОВА, «реальную и развернутую оценку качества воздуха в Одессе можно будет получить только в случае расширения сети его мониторинга».