«Нафтогаз» окончательно оставил Украину без газа

Вчера в Кабмине прошло совещание, посвященное финансовому состоянию НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которого представители НАК сообщили, что с начала марта в подземные хранилища газа (ПХГ) было закачано не более 1,5 млрд кубометров природного газа при плане в 9 млрд кубометров. Таким образом, НАК технологически не сможет до начала отопительного сезона накопить необходимые объемы природного газа.

ПХГ являются частью газотранспортной системы Украины и предназначены для обеспечения бесперебойной поставки российского газа в европейские страны за счет накапливания буферного запаса. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Укргаздобыча» – управляет 13 ПХГ общим объемом свыше 32 млрд кубометров. На Украину приходится 75% транзита российского природного газа в европейские страны, или 123,4 млрд кубометров газа в год.

В ходе обсуждения представители «Нафтогаза» заявили, что «чрезмерные налоговые обязательства, возложенные на НАК, привели к тому, что компания не имела средств для закупки запасов газа в подземные хранилища». Напомним, что в этом году НАК должна выплатить в бюджеты всех уровней 9 млрд грн ($1,8 млрд). В прошлом году кабинет Юлии Тимошенко обязал «Нафтогаз» заплатить в госбюджет $2,2 млрд налогов. Объем выплаты налогов НАК в госбюджет в 2001-2004 годах не превышал $500 млн в год.

По данным НАК, с начала марта до конца августа компания должна была закачать в подземные хранилища газа 18 млрд кубометров топлива (по 3 млрд кубометров ежемесячно). А реально с 1 марта по 15 мая в ПХГ было поставлено лишь 1,5 млрд кубометров топлива.

В пресс-службе «Укргаздобычи» объяснили: «Технологически невозможно закачать в хранилища большие объемы топлива, чем четыре-пять миллиардов кубометров в месяц». Таким образом, даже если «Нафтогаз» начнет закачивать газ с 1 июня, он не сможет наполнить хранилища более чем до 16,5 млрд кубометров при норме 18 млрд кубометров. К тому же на приобретение этих объемов газа необходимо не менее $1,4 млрд.

«Свободных средств в таком объеме у «Нафтогаза» на сегодня нет,– сообщили в пресс-службе Кабмина. – Поэтому пока вопрос поставки природного газа в ПХГ остается открытым». В «Нафтогазе» вчера не стали комментировать итогов совещания в Кабмине, хотя наличие проблем с обеспечением ПХГ природным газом подтвердили. Вчера в пресс-службе НАК заявили, что в случае если запасов газа в ПХГ будет недостаточно, компания сможет купить газ на внешнем рынке у Туркмении или России. В «Газпроме» ранее заявляли о повышении цен на газ для Украины с 1 июля как минимум на 30% (сейчас стоимость тысячи кубометров, поставляемой RUE, составляет $95). А Туркмения отказалась поставлять природный газ на Украину, пока не будет выплачен долг в размере $63 млн.

Вчера же «Нафтогаз» сообщил о возникновении новых сложностей в расчетах с Туркменией за полученный в 2004-2005 году природный газ.

Как стало известно Ъ, в отличие от «Нафтогаза», компании RosUkrEnergo и «Газпром» продолжают наращивать объемы природного газа в украинских ПХГ. По данным Минтопэнерго, запасы RUE увеличились с начала года с 9 до 15 млрд кубометров. А запасы «Газпрома» на начало мая составили 9,4 млрд кубометров против 1,2 млрд кубометров на начало января.

Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация грозит «Нафтогазу» потерей контроля над рынком природного газа. «К началу октября на рынке сложится следующая ситуация. У «Нафтогаза» не будет необходимых объемов природного газа для снабжения потребителей,– считает член комитета по ТЭК Верховной рады Михаил Волынец.– В то же время у «Газпрома» и RUE не будет проблем с наличием газа в ПХГ. Они постепенно начнут захватывать украинский рынок, поставляя газ напрямую потребителям».

Напомним, что ранее президент Виктор Ющенко заявил о либерализации рынка природного газа, а Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выдала лицензию на поставки природного газа по нерегулируемому тарифу СП RUE и «Нафтогаза» – «УкрГаз-Энерго». «Мы прекрасно понимаем, что ситуация с наполнением ПХГ сегодня не в пользу «Нафтогаза»,– сказал высокопоставленный источник в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго.– Поэтому с начала года осуществлялось повышение цен на услуги по закачке газа в ПХГ». Напомним, что 11 мая НКРЭ повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз» на 230% – с 10 до 33 грн за тысячу кубометров в год. Ранее решение об этом было принято Кабинетом министров с целью «увеличения прибыльности НАК «Нафтогаз Украины».

Обком со ссылкой на "КоммерсантЪ-Украина"