Фигурант громкого ДТП в центре Киева попытался бежать в Израиль

Владелец спортивного BMW М6 Сергей Калиновский, в ДТП с которым погибли два человека, несмотря на подписку о невыезде, попытался на чартере улететь в Израиль. Об этом нам сообщил начальник столичного милицейского ЦОСа Владимир Полищук. Причем происходил побег в аэропорту "Жуляны", откуда обычно отправляются только внутренние рейсы. Вероятно, парень рассчитывал, что его будут искать в "Борисполе", но никак не в мелком аэропорту. Кстати, по одной из версий, Калиновский был переодет, как когда-то Александр Керенский, в женское платье. Но в милиции заявили, что это просто слух. В понедельник после попытки побега в Шевченковском суде решался вопрос о замене подписки на арест.

Весь день сам Калиновский находился под усиленной охраной (и милиции, и своей собственной) в частной клинике в Медгородке. По словам адвоката Игоря Лодяного, у его клиента черепно-мозговая травма и несколько переломов, и вообще якобы никуда он и не убегал.

Однако у милиции - другие данные. По словам Полищука, Калиновский около 8 часов утра в аэропорту "Жуляны" пытался пройти пограничный контроль. "Мы еще раньше разослали ориентировки на вокзалы и аэропорты о том, что этот человек находится на подписке о невыезде и в случае, если он попытается выехать за пределы Киева, его нужно задержать," - рассказывает Владимир Полищук. Сразу в "Жуляны" были вызваны следователи, расследующие ДТП. Калиновский пытался вылететь в Тель-Авив чартером, самолет был зафрахтован для перевозки "несоверешеннолетнего ребенка на лечение". Когда сопровождающие Сергея люди увидели милицию - тут же вызвали "скорую", на которой его срочно увезли назад в клинику.

Как могло получиться, что фигурант резонансного дела мог покинуть больницу, милиция обещает выяснить уже в ближайшие дни. "Медики не пускали к парню даже следователей, говоря, что Калиновский сам сильно пострадал в аварии и находится в тяжелом состоянии, а тут его вдруг ловят в аэропорту!" - возмущенно добавляет Полищук.

К слову, милиционеры охраняют Калиновского в паре с его частной охраной.

Апелляционный суд отменил решение Шевченковского суда Киева об избрании Калиновскому меры пресечения в виде подписки о невыезде и направил дело на новое рассмотрение. Теперь, если суд примет сторону правоохранителей, которые настаивают на аресте, Сергея Калиновского могут отправить в СИЗО.

Погибший под колесами кабриолета Владимир Куликовский был старшим прапорщиком внутренних войск. У него осталась жена и маленькая дочь.

Информация о самом Сергее Калиновском достаточно противоречивая. Он якобы сын крупного нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского. Также ходили слухи, что он состоит в родственных связях с соваладельцем компании "Росукрэнерго" Дмитрием Фирташем. Впрочем, по нашим данным, связи эти весьма отдаленные. Мама Сергея - бывшая жена Фирташа.

Сергей - студент института международных отношений. Несколько лет назад он якобы был замешан в драке с сотрудником ГАИ.

Несчастье случилось 30 мая, около пяти часов утра. "BMW М6", за рулем которого был Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23. Пассажир "Жигулей", служащий внутренних войск, погиб на месте. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга. Она умерла спустя три дня в больнице.

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