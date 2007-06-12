Международный суд в Гааге дал Украине отсрочку
09:59, 12 июня 2007Общество
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Пограничный спор
Международный суд в Гааге установил Украине новый срок для ответа в деле о пограничном споре с Румынией
Теперь Киев должен подать свой ответ на аргументы Бухареста суду до 6 июля, передает Радио Свобода.
С просьбой перенести срок обратилась Украина, сообщил Международный суд в понедельник.
Румыния 2004 года обратилась в Международный суд с просьбой установить, как разделить с Украиной права на рыболовство и разработку ископаемых в северной части Черного моря непосредственно вне границ территориальных вод.
Дела о пограничных спорах в Международном суде обычно длятся годами.
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