Международный суд в Гааге дал Украине отсрочку

Международный суд в Гааге установил Украине новый срок для ответа в деле о пограничном споре с Румынией

Теперь Киев должен подать свой ответ на аргументы Бухареста суду до 6 июля, передает Радио Свобода.

С просьбой перенести срок обратилась Украина, сообщил Международный суд в понедельник.

Румыния 2004 года обратилась в Международный суд с просьбой установить, как разделить с Украиной права на рыболовство и разработку ископаемых в северной части Черного моря непосредственно вне границ территориальных вод.

Дела о пограничных спорах в Международном суде обычно длятся годами.